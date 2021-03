esclusiva Collovati: "Il ct Mancini fa sempre le scelte giuste. Abbiamo esterni di qualità"

Bene l'Italia e la vittoria di ieri ma a voler analizzare in profondità il secondo tempo qualcosa va certamente ritoccato. Anche se non c'è da allarmarsi, come dice Fulvio Collovati ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "E' un periodo particolare, non c'è mai una vera e propria continuità: ti sei abituato a giocare senza pubblico e senza pathos e a risultato acquisito sei scarico. Chi ha giocato a calcio conosce il motivo, diventano quasi partite d'allenamento e col risultato in tasca si passa alla gestione gara".

Berardi mossa azzeccata di Mancini...

"Le scelte di Mancini sono sempre giuste. Magari ti stupisci perchè lascia fuori Chiesa e poi ha ragione lui. Come esterni abbiamo tante possibilità e anche di qualità: Insigne, Politano, Berardi, Chiesa; è la rappresentazione di un calcio con meno difensori e punte e tanti esterni".

Immobile è tornato al gol anche in Nazionale...

"Non era un problema. Ha sempre fatto i suoi gol e un momento di flessione può anche starci ma non va messo in discussione"

E' stata anche la settimana delle dimissioni di Prandelli da tecnico viola. Che ne pensa?

"Cesare lo conosco bene, abbiamo fatto tanti anni fa la trafila delle nazioni minori e abbiamo fatto anche il militare insieme. E' sempre stato sensibile e questo è un calcio che brucia tutto in fretta: o ti abitui o è un problema. Sentiva troppa pressione e sotto certi aspetti lo capisco e parlo che io che ho deciso di non restare in prima linea nell'ambiente. Il contorno del calcio è di interessi, ci sono sempre meno rapporti umani, sempre meno contatti diretti col tifoso. C'è distacco e poi arrivata anche la pandemia. In più è l'era dei social: qualsiasi cosa tu dica c'è gente da cui puoi ricevere complimenti ma anche tanti insulti. E' l'era della gente che sfoga le sue frustrazioni sui social"