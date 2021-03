esclusiva Conceicao sfida la Juve, Pancaro: "Quello Scudetto ci legherà per sempre"

Lo Scudetto come ricordo eterno che legherà Giuseppe Pancaro a Sergio Conceicao e a tutti i ragazzi di quella Lazio. Un titolo "che sembrava impossibile e che invece è diventato realtà". L'allenatore, ex terzino, si racconta e racconta l'attuale guida tecnica del Porto che oggi sfiderà la Juventus per Tuttomercatoweb.com. "Sergio già allora era un ragazzo che aveva una forte personalità. Era molto intelligente. Qualche tempo fa venne a giocare in Italia e andai a vedere la sua rifinitura".

Che impressione le fece?

"Vidi un allenatore con idee chiare, concreto, preparato. Gli piace un calcio aggressivo e verticale. L'ho visto centrato in quello che è il ruolo dell'allenatore: è intelligente, mi ha detto che dà grande importanza al gruppo".

A cui sa dare una precisa identità.

"Oltre ad avere le idee chiare, sa come trasmetterle ai suoi. Il Porto ha una sua identità: sai che calcio fa, che squadra affronti, quali sono pregi e difetti".

Un calciatore in campo?

"Diciamo che aveva personalità e intelligenza calcistica importante. Da compagno di squadra gli riconoscevamo questo, senza dubbio".

E insieme siete riusciti a coronare un sogno.

"Il ricordo che ci legherà per sempre è quello Scudetto. Sì, è stato il coronamento di un sogno, un traguardo che poteva sembrare impossibile ma, piano piano, mattone su mattone, siamo riusciti a realizzarlo. Saremo legati per sempre".

Chiudiamo col suo di presente e futuro: vero che poteva andare a Siena?

"C'è stata una chiacchierata come ce ne sono state diverse in questo momento. Però non c'è stato quello che stavo cercando: aspetto qualcosa che mi convinca fino in fondo".