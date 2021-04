esclusiva Cosa fare con Dybala? Chi provò a portarlo al Napoli: "Ora deve rinnovare"

Quale futuro per Paulo Dybala? Dopo il ritorno al gol, è il rinnovo dell’argentino con la Juventus, o l’eventuale addio, a tenere banco. A TMW ne ha parlato Antonio Fauro, procuratore argentino di grande esperienza. Fauro conosce Dybala molto bene e prima del suo trasferimento al Palermo provò a portarlo a Napoli. "Dopo una manciata di partite cominciai a trattarlo col Napoli. Ci furono diversi contatti, erano molto interessati, ma c'erano tanti impresari che ruotavano attorno al giocatore e il Palermo con Cattani si mosse con più decisione. Il resto è storia nota", disse Fauro in una intervista che rilasciò proprio a TMW qualche anno fa.

E ora cosa farebbe?

"Resterei alla Juventus. Anzi, di più, farei di tutto per trovare un accordo per il rinnovo. Da un club come la Juve puoi sempre uscire, ma ciò che è difficile è entrarci. Non sta disputando una buona annata, è vero, ma resta un grande giocatore. Sono sicuro che tornerà al top. E' un giocatore sorprendente, ha qualità e tecnica. Adesso è solo un momento in cui deve credere di più in sé stesso".