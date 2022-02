esclusiva Favero: "Juve, i nuovi danno sicurezza. Vlahovic? Per tecnica si avvicina a Laudrup"

Luciano Favero, ex difensore della Juventus, analizza il mercato bianconero ma anche la ripresa del campionato. "I colpi che sono stati messi a segno - dice a Tuttomercatoweb.com - ora sono curioso di vederli all'opera. Vlahovic per me alla Juve può fare molto bene con Dybala e Morata, ha giocato grandi partite nella Fiorentina e lo abbiamo visto. Allegri ha la possibilità di allenare un grande giocatore".

Tra i giocatori del suo periodo chi le ricorda Vlahovic?

"Nel mio periodo erano tutti forti là davanti. Come tecnica forse può avvicinarsi a Laudrup".

E Zakaria?

"Ripeto, la squadra si è rinforzata parecchio, ora si aspetta la risposta del campo. Avendoli visti nelle loro squadre danno grandi speranze.

Ci sono più possibilità di arrivare al quarto posto?

"La Juve sempre lottato per i primi quattro posti, è nel dna dei bianconeri puntare dal quarto posto in su. E questi acquisti danno più sicurezza".

Come la vede la partita di domenica col Verona?

"E' un avversario che pressa molto e ti mette in difficoltà, però con Vlahovic davanti credo che possa arrivare qualche palla in più in verticale per i suoi gol. Il Verona è una squadra comunque collaudata, che ha ben giocato con Juric e Tudor e può lottare per l'Europa".

Che ricordi ha del suo periodo al Verona?

"Al primo anno siamo retrocessi poi però nella stagione successiva siamo tornati subito in A. Mi trovai bene come dappertutto. Ad Avellino per me era già il massimo ma arrivare poi alla Juve e poi al Verona fu il coronamento della carriera".