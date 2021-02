esclusiva Galante: "Inter, Lukaku vale CR7 e Ibra. Ora tornare subito a vincere"

vedi letture

Nel corso del TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, occhi puntati sull'Inter reduce dal ko con la Juventus in Coppa Italia. In collegamento l'ex nerazzurro Fabio Galante. "Ora si torna a parlare di squadra Lukaku-dipendente - ha detto- il belga è un calciatore che gioca tanti palloni e fa giocar bene i compagni. Non voglio dire dipendente, perchè altrimenti si fa un torto agli altri calciatori però Lukaku lo paragono a CR7 per la Juve o a Ibra o a Dzeko. Pedine fondamentali per una squadra. Il pasticcio Bastoni-Handanovic? Non mi piace dare colpe. Facendo un'analisi di quel che è successo forse Handanovic non doveva essere lì, poi Bastoni poteva far meglio nella gestione del pallone. Sono gol che pesano anche se comunque in vista del ritorno è ancora tutto in gioco. Non vedo invece un caso Vidal: quando un calciatore viene sostituito non la prende bene, tutti vorrebbero giocare. Però credo che già oggi sia tutto rientrato".

Tra due giorni si torna a giocare e c'è la gara con la Fiorentina...

"Ora l'Inter affronta i viola, poi la Lazio e quindi ci sarà il derby: ecco, vorrei che a quell'appuntamento i nerazzurri arrivassero con più punti possibili. La Fiorentina è sempre difficile da affrontare ma l'Inter deve cercare assolutamente di vincere".

clicca sotto per guardare l'intervento completo di Fabio Galante