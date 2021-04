esclusiva Galante: "Sensi ha gran qualità. Il gol gli restituisce fiducia, sa fare la differenza"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Fabio Galante con cui abbiamo parlato della Nazionale e anche del campionato: "Mancini - ha detto - ha fatto un gran lavoro e ha saputo coinvolgere tanti giocatori che hanno tutti saputo rispondere alla grande, con carattere e attaccamento. Il gol di Sensi è stato per lui molto importante. Senza gli infortuni ha dimostrato di saper fare la differenza. Ha tante qualità, quando ha palla tra i piedi verticalizza ed è molto utile per gli attaccanti. Quanto all'Inter, ora tutti dicono che è la favorita, anche se con questo covid non si può star tranquilli. E' chiaro che i nerazzurri hanno adesso qualcosa in più e dipende soprattutto da loro".

