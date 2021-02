esclusiva Garlaschelli: "Lazio da quarto posto. Bravo Inzaghi, in giro pochi meglio di lui"

Renzo Garlaschelli, protagonista dello scudetto della Lazio del 74 esalta la squadra di Inzaghi. La vittoria di ieri dei biancocelesti contro l'Atalanta è stata di quelle nette. "Può vincere con chiunque - dice a Tuttomercatoweb.com - ha perso qualche punto per strada ma può puntare ai primi quattro posti".

Che era successo a suo parere qualche mese fa quando la squadra pareva essersi un po' smarrita?

"Da distanza è difficile dirlo, è anche un campionato anomalo quello di quest'anno. Ma credo che fossero solo piccoli problemi. E poi vincendo si risolve tutto, come sempre nel calcio".

Ieri tra l'altro la Lazio ha vinto senza Immobile...

"E questo è un un buon segno, significa che non dipende solo da lui ma questa del resto è una conferma. Ieri l'Atalanta non era brillante come altre volte ma va dato merito alla squadra che vince. E' stata buona partita ed è arrivato il riscattato dopo il ko in Coppa Italia".

Inzaghi si sta confermando come un ottimo tecnico.

"Ormai è alla Lazio da tanti anni e si vede il suo carattere e il suo gioco. Di sicuro in giro vedo pochi allenatori migliori di lui".

Alla Lazio comunque serve poter disporre sempre dei migliori?

"C'è anche una buona panchina, chiaramente non a livello di Inter e Juve ma Tare e Lotito hanno lavorato bene".

Il quarto posto comunque è il massimo traguardo in campionato?

"Potrebbe essere un ottimo risultato; Milan, Inter e Juve stanno andando forte, ma il quarto posto i biancocelesti possono raggiungerlo tranquillamente".