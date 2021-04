esclusiva Gautieri: "Roma, Manchester soffre verticalizzazioni centrali. Serve sbagliare poco"

Carmine Gautieri vede una Roma capace di giocarsi le sue carte contro il Manchester United. "Sicuramente la partita è difficile ma quando restano quattro squadre in corsa sono quelle che si sono meritate di arrivarci. Il Manchester è abiutato anche a giocare altre competizioni, ma la Roma ha dimostrato di poter dire la sua", dice l'ex giallorosso a Tuttomercatoweb.com.

Che gara sarà?

"Diversa rispetto a quella con l'Ajax ma comunque in queste partite contano la cattiveria, la capacità di fare meno errori possibili e l'abilità del singolo che con una giocata può fare la differenza".

La Roma dunque come dovrà giocarsela?

"Si prepara come sempre, giocandola poi con personalità e voglia di far risultato. Se la Roma gioca come sa, indipendentemente dall'avversario, ha dimostrato di saper fare ottime prestazioni. Il Manchester è una squadra di spessore e se non giochi con attenzione rischi. Le due fasi devono esser fatte al massimo mettendo sul campo, come dicevo prima, gran voglia e difendendo da squadra".

Il punto debole del Manchester?

"E' una squadra che da trequarti in su crea problemi perché ha giocatori di qualità. La Roma può mettere in difficoltà gli inglesi nel loro reparto arretrato, sono lenti sulle verticalizzazioni centrali. Fonseca comunque di sicuro l'ha preparata bene e sa dove mettere in difficoltà gli avversari".

I tifosi giallorossi hanno circondato d'affetto oggi la squadra...

"Credo che i tifosi della Roma non si smentiscano mai: ho avuto la fortuna di far parte della Roma e in quell'ambiente ci sono sempre passione e attaccamento. Lo hanno dimostrato anche oggi. Roma giallorossa si merita un trofeo, sarebbe una bella soddisfazione per la squadra, il club e i tifosi . Spero possa essere l'anno giusto".