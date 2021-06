esclusiva Gentile su Boniperti: "Presidenti così non esistono più. E che competenza"

Claudio Gentile ha tanti ricordi di Giampiero Boniperti. "Abbiamo vinto scudetti e coppe - dice a Tuttomercatoweb.com - ma quel che mi ha sempre colpito del presidente, al di là dei successi, è che è sempre stato un ex calciatore: sapeva capire come e perchè potevi sbagliare. Ed era un punto di riferimento importante. Capiva i momenti e diceva. 'Anch'io ho sbagliato un'occasione così'. E poi aveva grande competenza e sapeva vedere i campioni che poi hanno fatto parte della Juve. Era uno di quei personaggi di una volta, presidenti così non esistono più".

Qual è invece l'episodio che ricorda meglio?

"Quando mi prese dal Varese non era ancora finitra la stagione e mi convocò a Torino perché dicevano che ero piccolo. Io sono alto 1,80 e mi presentati in sede. Boniperti mi vide e mi chiese: 'Ma perchè dicono che sei piccolino?'. E' la prima cosa che mi torna in mente "