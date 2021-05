esclusiva Giorgio Martino: "Con l'arrivo di Mourinho se ne va la depressione di due anni"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Giorgio Martino, volto storico della Rai. Con lui si è parlato di Mourinho che dalla prossima stagione guiderà la Roma: "Ha carisma e prestigio ed è in grado di coagulare non solo l'interesse e la curiosità ma anche la passione dei tifosi. La depressione dei due anni di Fonseca aveva bisogno di una scossa che forse con tutto il rispetto la figura di Sarri non poteva portare. C'era bisogno di un fulmine a ciel sereno come questo. Non è automatico che con Mou arrivino le vittorie però riesce ad annientare quella depressione che stava schiacciando tutto l'ambiente".

Clicca sotto per guardare