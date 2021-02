esclusiva Gustinetti: "Dea, sta mancando un po' di cinismo. Ma resta la più europea in Italia"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Elio Gustinetti, allenatore che da calciatore ha militato anche nell'Atalanta. E sulla squadra bergamasca ha detto: "Ieri la squadra non è riuscita a finalizzare contro una formazione, il Napoli, che ha cambiato sistema di gioco per cercare di controbattere meglio. Si giocherà tutto al ritorno: ultimamente comunque forse manca un po' di cinismo. Nel recente passato la Dea creava e concretizzava di più ma ora va detto che meno squadre affrontano l'Atalanta in modo spregiudicato, per non essere travolte. Adesso che il calendario si fa fitto il problema è capire se potrà reggere. L'Atalanta comunque anche l'anno scorso è stata definita la squadra più europea in Italia e mi auguro che possa ribaltare il pronostico col Real Madrid".

Quale può essere adesso la gerarchia degli obiettivi per l'Atalanta?

"La Coppa Italia diventa un obiettivo importante da vincere anche perchè apre alle competizioni internazionali. L'organico comunque va fatto girare perchè sarà impensabile che possa reggere ai ritmi che l'Atalanta richiede ai propri giocatori".

