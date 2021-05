ESCLUSIVA TMW - Il Villarreal di Senna in finale di UEL: "Eravamo più preoccupati per la semifinale"

esclusiva Il Villarreal di Senna in finale di UEL: "Eravamo più preoccupati per la semifinale"

Il Villarreal ha già scritto la storia. Stasera, tra le mura dello "Stadion Energa Gdańsk" contro il Manchester United, il Sottomarino giallo giocherà infatti la sua prima finale europea di sempre. Un appuntamento da non perdere, che TuttoMercatoWeb.com - durante uno speciale evento de LaLiga - ha avuto il piacere di presentare proprio con una bandiera amarilla quale Marcos Senna, ieri leader del centrocampo e oggi Direttore delle Relazioni Istituzionali del medesimo club.

Senna, quanta agitazione c'è in casa Villarreal per questa finale?

"Non molta, vi dico la verità. Conquistata la finale, ora siamo tutti più tranquilli. In semifinale ero molto nervoso, sia da noi che in Inghilterra. Se l'Arsenal avesse segnato un gol saremmo andati fuori, ma per fortuna non è andata così e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scritto la storia".

Quella con lo United è la prima finale europea della storia per il suo Villarreal: che effetto le fa?

"Finalmente, aggiungerei. Volevamo mostrare a tutti che anche noi possiamo andare in finale, non limitandoci sempre alla semifinale. Ora vogliamo divertirci, con spensieratezza e anche consapevolezza delle nostre qualità".

Vi sentite inferiori a una corazzata come quella di Solskjaer?

"Il Manchester United è chiaramente il grande favorito per la finale, lo dicono la storia, il blasone e il budget economico dei Red Devils. Noi però scenderemo in campo per giocare come sempre il nostro calcio e complicare loro la vita. Ripeto, vogliamo divertirci e siamo tranquilli".

Magari il mattatore del match sarà quel Gerard Moreno che quest'anno ha già collezionato 29 gol e 11 assist. Qual è il suo segreto?

"A me piace definirlo il nostro talismano. È un attaccante in grado di cambiare da solo le partite, da un momento all'altro. Questo è Gerard Moreno".