Lo Monaco: "Juve, progetto tecnico fumoso. Costruzione dal basso? Si vive di mode"

Con il direttore Pietro Lo Monaco abbiamo fatto una lunga chiacchierata nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, a partire dal ko della Juventus con il Porto. "Niente di nuovo, la Juve non riesce ad esprimersi compiutamente. Mi pare un progetto tecnico abbastanza fumoso, che si basa su fondamenta non solide. La Juve è una multinazionale ed è impensabile che venga guidata da un tecnico che non aveva neanche il patentino da allenatore, esperienza zero. E i risultati non sono altro che l'espressione di quel che ho detto. Ieri è stata una brutta Juve ma anche a Napoli si è parlato di predominio bianconero ma ha giocato contro una squadra incerottata... La costruzione del gioco dal basso? Viviamo di mode, dal guardiolismo al sarrismo. Il calcio è la cosa più semplice del mondo. L'importante è l'equilibrio nelle due fasi. Posso anche fare la costruzione dal basso ma se ho i giocatori adatti a gestire la palla. I portieri devono parare, questo è il loro lavoro".

