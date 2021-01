esclusiva Maiellaro: "Derby Milano? Problema per chi perde. Chi prende Dzeko fa un affare"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Pietro Maiellaro, ex talentuoso centrocampista di Bari e Fiorentina. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata sul campionato: "Credo che il Milan ora stia diventando una realtà anche se ha avuto qualche problema ultimamente, ma se la giocherà. L'Inter viene meno nel momento in cui deve fare il salto. La Juve ancora non la vedo continua, come organico non si discute. Sono convinto che però non vincerà lo scudetto. Quanto al derby della Madonnina, chi vince avrà carica per il futuro. Sarà un problema per chi lo perde".

Che pensa invece della Roma?

"Alla fine spunta sempre qualcosa che non va, nonostante i grandi organici. Forse ci sono troppe pressioni che influiscono sui giocatori. I risultati comunque ci sono e la classifica è ottima. Dzeko? Mi piace da impazzire, è uno dei centravanti più forti al mondo. La Roma non deve farselo sfuggire. Chi dovesse prenderlo fa un affarone. Chi fa anche la differenza è Ilicic, è determinante, ha talento, ha altra stoffa".

Da ex viola che pensa della Fiorentina?

"A livello di organico non la vedo male però forse si è troppo frettolosi anche nel mandar via i giocatori senza averli conosciuti bene. Di questi tempi forse Batistuta lo avrebbero mandato a casa. E questa non è una bella cosa. Pedro ad esempio ha talento ma non gli è stato dato tempo..."

E Castrovilli?

"Da pugliese sono contento. I suoi ex allenatori mi hanno sempre parlato bene di lui, i periodi delicati ci sono per tutti ma ha già saputo reagire. E' il futuro del nostro calcio"

