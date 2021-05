esclusiva Maltagliati: "Toro, ora cambierei 7 giocatori. Emersi errori del passato"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Roberto Maltagliati che da ex granata ha parlato della salvezza del Torino. "Adesso occorrerà andare sul mercato al termine di una stagione difficile, si sono visti i tanti errori anche degli anni precedenti. Credo che per quanto riguarda la squadra dovranno esser cambiati sette giocatori poi saprà la dirigenza come muoversi. Credo che decida molto il presidente, anche sulla situazione legata al mercato a differenza di altri club. Ci sarà anche da vedere quale sarà il futuro di Nicola".

