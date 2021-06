esclusiva Mannini: "Dionisi mi piace dai tempi dell'Imolese. La Samp potrebbe essere ideale"

Moreno Mannini, simbolo della Sampdoria, attende novità a proposito del tecnico dei blucerchiati. E sarebbe felice se arrivasse Dionisi, reduce dalla promozione con l'Empoli: "Mi piace molto come allenatore ed essendo io di Imola ho avuto modo di apprezzarlo all'Imolese. Conosco il ragazzo, fantastico e come allenatore è bravissimo. La Samp può essere per lui una squadra importante e migliorativa: tutto dipende poi da che gruppo gli vogliono dare tra le mani".

Da cosa è rimasto colpito di Dionisi?

"La capacità di creare un gruppo e di calarsi nelle situazioni anche psicologiche dei giocatori. E da sottolineare è anche il fatto che è ben voluto dai giocatori, particolare fondamentale per ottenere bei risultati".

Dall'Empoli alla Samp come sarebbe il salto?

"Non è quella di ora una Samp tra le prime sette. E' una squadra di seconda fascia, adesso migliore dell'Empoli. Un tecnico bravo non ha problemi e a Genova non ci sarebbe la pressione di altre piazze. Sarebbe un approdo giusto per lui".

C'è anche l'ipotesi Giampaolo...

"Ha dimostrato a Genova di sapersi muovere bene, ha ottenuto buon risultati ed è ben voluto dalla gente. Poi ha avuto problemi nelle ultime due stagioni ma i tifosi della Samp hanno in testa il bel gioco della sua squadra".

C'è il rischio di qualche partenza importante...

"Spero di no perchè mi auguro di vedere una Samp sempre migliore che possa ambire a ottime posizioni. E' un filo sottile quello che passa tra arrivare noni e in una situazione di classifica brutta. Alla Samp va detto che sono stati bravi a scoprire giovani di livello però a volte può essere anche rischioso".