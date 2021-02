esclusiva Melli: "Parma, ora più che il colpevole servono soluzioni per risalire. Il tempo c'è"

Sandro Melli è un simbolo del Parma. E dall'esterno sta osservando anche lui le grandi difficoltà della squadra di D'Aversa: "Da fuori - spiega a Tuttomercatoweb.com - non è semplice inquadrare i problemi che comunque ci sono perchè sennò non si spiegano queste prestazioni. E' complicato stabilire di che natura siano: la stagione è partita male in ambito di scelte e organizzazione e poi sistemare tutto in corsa non è facile. L'unica fortuna è che c'è ancora tempo perchè mancano 17 partite e la distanza dalla salvezza è di tre punti. Ora credo che sia più opportuno non tanto capire chi ha sbagliato ma trovare le soluzioni per riemergere".

Sul mercato sono stati cercati e presi troppi giovani?

"Può essere che sia stato commesso questo errore, esagerando con i giovani. In ogni caso trovo giusto investire sui giovani ma probabilmente lo si è fatto pensando che l'ossatura del gruppo potesse tener botta e salvare la categoria e invece per adesso non è andata così e in questo caso fai fatica a inserire i ragazzi. Ma ripeto, il concetto di puntare sui giovani lo trovo corretto giusto. Va fatto in una struttura di squadra che ti possa dare garanzie, con 8-9 undicesimi su cui conti fortemente".

L'attacco e l'arrivo di Pellè: che ne pensa?

"L'attacco è un problema, lo testimoniano i numeri. Pellè l'ho avuto al Parma quando ero dirigente nel 2011-12 ma è ora è diverso dal giocatore di quel periodo: ha fatto un percorso notevole però adesso non so quanto sia pronto per dare il suo contributo subito, non puoi aspettare tanto".