esclusiva Parma, Krause: "Un attaccante può arrivare, ma serve anche un'uscita"

Kyle Krause all'hotel Sheraton di Milano per le ultime ore di calciomercato. Il numero uno del Parma, che questa mattina ha ufficializzato l'arrivo di Bani e presto renderà noto anche l'acquisto di Zirkzee, ha confermato che il club ducale è alla ricerca di un ulteriore attaccante: "Stiamo cercando un attaccante, ma per acquistarne uno probabilmente dobbiamo venderne uno. Non so quanti movimenti possiamo fare entro stasera. Un centrocampista? Non necessariamente, cerchiamo giocatori offensivi", ha detto ai nostri microfoni.

Incastro difficile: in entrata il nome in cima alla lista del club ducale è quello di Gianluca Scamacca, mentre in uscita - al momento - non sono arrivate offerte concrete per Roberto Inglese.