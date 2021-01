esclusiva Peccenini: "Friedkin pigli la scopa e ripulisca. Via tutti. Fonseca pare un gatto morto"

vedi letture

Franco Peccenini come sempre non ha peli sulla lingua. Da vero e proprio simbolo giallorosso, analizza il caos della Roma: "Ora - dice a Tuttomercatoweb.com - ci sono cattivi pensieri. Nonostante gli sforzi del presidente e del vicepresidente che sono sempre presenti, devo dire che si sono contornati di incompetenti. In un girone d'andata sono stati commessi errori che nemmeno in terza categoria (il caso Diawara e le sei sostituzioni di ieri,ndr). Friedkin ora prenda una scopa per ripulire e mandare via tutti. E' una cosa non si può accettare".

Sono recidivi...

"Ho fatto il ds per 15 anni e posso assicurare che mi contornavo di persone che sapevano tutte le virgole dei regolamenti; è un dovere di tutte le società prendere gente competente. Possibile che nessuno glielo abbia detto? E' stata una figura pessima. Gli americani si sono imbarcati in questa situazione e mi immagino come possano sentirsi adesso. Queste sono bastonate"

E Fonseca?

"Non è meno colpevole degli altri, il tecnico deve sapere quante sostituzioni puoi fare; si parla di gente che guadagna fior di milioni. E poi c'è anche altro: ha dimostrato di non avere le capacità di motivare la squadra, al di là degli errori tecnici. Ha pecche motivazionali, è un gatto morto rispetto a quelli che si agitano: lui è sempre fermo, imbalsamato... L'ho sempre sostenuto, ha valorizzato Villar, Karsdorp, ha fatto riemergere Spinazzola però ultimamente ha fatto errori allucinanti. Se avessi i soldi cambierei l'allenatore perchè la squadra non lo segue. Allegri? Non credo venga a Roma, in questa situazione figuriamoci. Il problema è che non c'è granchè in giro. Mazzarri? Non lo so, ci vorrebbe Liedholm per sdrammatizzare. Il Barone aveva il carattere per imporsi anche con i media. E dentro lo spogliatoio si faceva sentire".