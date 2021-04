esclusiva Pecci: "Juve ha problemi tecnici. Il Toro è una delle squadre che giocano peggio"

vedi letture

Il derby della Mole visto da eraldo Pecci, grande ex granata. "La Juventus ha i suoi problemi tecnici, soprattutto a centrocampo e ora è più 'giocabile' rispetto al recente passato. Ma il Torino purtroppo è una delle squadre che giocano peggio in assoluto", dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. C'è chi sostiene che il caso della festa vietata a casa di McKennie possa lasciare qualche strascico ma Pecci dice: "Mi pare più una vicenda per riempire gli spazi. Sono ragazzi giovani e vi faccio una domanda: a voi in questo periodo non è mai capitato di andare a cena da un amico? Sono speculazioni e non entro nel merito"

La Juve ha comunque escluso McKennie, Arthur e Dybala dai convocati...

"La società fa quel che crede, a livello tecnico ha i suoi problemi e come dicevo prima ora forse ci si può giocare meglio che in altri anni".

Il Torino come deve giocarsela?

"Sarebbe importante se iniziasse a giocare e affrontasse il derby a testa alta. La situazione di classifica è complicata anche se va detto che la crisi del Toro parte da prima del lockdown. Quest'anno la storia non è cambiata: o ha un paroc giocatori sopravvalutato o non riesce ad esprimersi".

Da ex viola invece che pensa della Fiorentina?

2intnato va detto che come il Benevento è andata a giocarsela con la Juve vincendo e questo può essere di buon auspicio per il Toro. L'organico dei viola è più forte di altre squadre in lotta per la salvezza. Certo, alcuni giocatori come Amrabat non si sono inseriti, Vlahovic comunque ha iniziato a segnare e Ribery non ce l'ha nessuno".

Amrabat come le sembra?

"Non può fare il regista ma recupera tanti palloni. Gioca più in orizzontale che in verticale. Somiglia in questo un po' a Diawara. Nel Napoli Jorginho verticalizzava mentre Diawara dava la palla più di lato. Amrabat è uno che non perde palla e può servire, va sfruttato per le sue caratterisitche".