esclusiva Piotti: "Gigio-Milan, il binomio continui. Buffon, io chiuderei così in bellezza"

Ottorino Piotti ha toccato vari temi nella chiacchierata a Tuttomercatoweb.com. A partire dal ricordo di Mondonico a tre anni di distanza dalla morte: "E' stato un gran motivatore e stratega. Sapeva leggere le partite e mettere in campo i giocatori. Mi ricordo un episodio in Galles: giocavamo contro il Mertyr Tydfil e in area commisi un errore regolamentare al momento del rinvio e l'arbitro lo sanzionò. Le panchine in quel campo erano vecchio stile, con le sedie. Mondonico si alzò con sedia sopra la testa facendo il gesto di spaccarmela in testa per l'errore che avevo fatto...".

A proposito dell'Atalanta ora il quarto posto è più che raggiungibile?

"Digerita l'eliminazione dalla Coppa farà un gran finale. C'è l'ambiente giusto per rimettere il treno in corsa. La squadra sa uscire dai momenti delicati".

E il Milan è da secondo posto?

"Ha fatto un gran campionato, è venuto a mancare nel momento decisivo però si è ripreso e può chiudere in bellezza e prendersi il secondo posto che è un ottimo traguardo, difficile da pronosticare ad inizio stagione".

Con Donnarumma come andrà a finire?

"Penso sia diventato il simbolo del Milan e sia da parte della società che del giocatore deve esserci un "sforzo" per continuare il connubio".

E Buffon deve continuare ancora a suo parere?

"Penso che non abbia bisogno di suggerimenti ma io smetterei in bellezza. Ha avuto una gran carriera, non cercherei altre avventure; l'aspetto economico è importante e anche la voglia di mettersi ancora in gioco ma finendo così alla Juve chiuderebbe in bellezza".