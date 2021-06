ESCLUSIVA TMW - Progna: "Atalanta, l'arrivo di Musso è la conferma che si pensa in grande"

esclusiva Progna: "Atalanta, l'arrivo di Musso è la conferma che si pensa in grande"

Nel corso del TMW News è intervenuto Domenico Progna che da ex atalantino ha parlato della squadra bergamasca. "Il probabile arrivo di Musso, acquisto molto costoso, è la conferma che l'Atalanta pensa in grande anche grazie ai soldi incassati dalla Champions. In difesa Tomyasu i bergamaschi lo vorrebbero perchè nel Bologna ha fatto un po' tutti i ruoli e potrebbe essere un'alternativa in più. A centrocampo tra gli altri se dovesse arrivare Pobega, giocatore giovane e fisico, potrebbe essere una buona opportunità. All'Atalanta poi i giocatori riescono a maturare e imporsi".

