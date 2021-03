esclusiva Raffa: "Italia, a centrocampo serve Jorginho. E' il Pirlo di qualche anno fa"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Tonino Raffa, voce storica di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Con lui si è parlato della Nazionale: "E' stata quella di ieri una partita in chiaroscuro, benissimo la prima mezz'ora in calo nella ripresa ma abbiamo portato a casa una bella vittoria. Nel secondo tempo le rotazioni non hanno dato gli esiti sperati ma il ct tiene conto del fatto che ci saranno ancora altre due partite ravvicinate. La rinuncia a Jorginho non ha giovato al rendimento del centrocampo, è mancato il metronomo. Da Locatelli e Pellegrini ci si poteva aspettare di più. Però ripeto Jorginho nel suo ruolo è universale, è un po' la controfigura di Pirlo e dunque senza di lui qualche scompenso può esserci

Clicca sotto per guardare