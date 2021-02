esclusiva Roccati: "Bologna, Mihajlovic certezza. Basterà poco per essere da primi 8 posti"

Il Bologna e il suo futuro. Ne abbiamo parlato con Marco Roccati che oltre ad essere un ex dei rossoblù conosce alla perfezione la città. "Sì, è stata una bella vittoria ieri contro un Parma che è in una brutta situazione di classifica e non ha molto tempo per recuperare", ha detto intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Quanto ai rossoblù, Barrow si è ritrovato dopo una piccola flessione ma aveva avuto anche qualche guaio fisico. Mihajlovic è una certezza e i tifosi credo debbano essere soddisfatti per il gioco e per come la squadra ha lottato nelle partite. Ora è ad una buona distanza di sicurezza dalla zona pericolosa".

Il futuro del club rossoblù come lo vede?

"Stanno lavorando tanto per il restyling dello stadio che è fondamentale per la crescita. E' il primo passaggio che porta entusiasmo e voglia di investire per una squadra a cui manca poco per essere da prime otto posizioni. Non sarà difficilissimo intervenire".

Da ex napoletano che pensa della situazione di Gattuso?

"Dal punto di vista qualitativo la squadra c'è. Ha pagato i problemi che ci sono stati tra giocatori e società. Gattuso è un ottimo tecnico e se ritrova la serenità nei rapporti col club potrà dare tanto"

