esclusiva Sabadini: "Milan, con lo Spezia troppo brutto per essere vero. Ora va ritrovata verve"

vedi letture

"Forse la batosta con lo Spezia è arrivata al momento giusto. Ora mi aspetto la reazione nel derby". Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Giuseppe Sabadini, grande simbolo dei rossoneri. "La speranza è che la condizione di alcuni giocatori possa crescere. Da Calhanoglu a Bennacer. E Leao - ha detto - deve avere più continuità, ha qualità enormi ma ha troppi alti e bassi. In ogni caso, un Milan così brutto come quello di sabato scorso era da parecchio che non si vedeva".

L'Inter come la sta vedendo ultimamente?

"Come organico potrebbe fare due squadre, ha i giocatori per fare la differenza. Lukalu davanti fa paura, tiene impegnati due difensori, Hakimi sulla destra ha una velocità impressionante. Barella è un giocatore che tutti vorrebbero, sta dimostrando di essere un campione".

Al posto di Pioli come se la giocherebbe?

"Se il Milan è al completo e tutti danno almeno l'80% ce la può fare perchè a volte i nerazzurri dietro qualcosa concedono. I rossoneri hanno avuto 14 rigori e a parte quello con la Roma c'erano tutti. Significa che è una squadra che entra spesso in area, mentre con lo Spezia non è mai accaduto. Se ritrova la sua verve di prima, diventa dura anche per l'Inter".