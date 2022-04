esclusiva Sella: "Roma, ora devi tenere Zaniolo. E per il quarto posto c'è ancora speranza"

La Roma è forse nel miglior momento della stagione. L'approdo in semifinale di Conference pare dare ulteriore slancio alla squadra di Mourinho. "Ieri contro il Bodo/Glimt i giallorossi hanno dimostrato una superiorità tecnica e fisica", dice a Tuttomercatoweb.com Ezio Sella, grande ex romanista. "Sarebbe stato un peccato non superare il turno".

E' in un periodo molto brillante la Roma...

"Sì, ha trovato continuità e le vittorie portano sicurezza, consapevolezza, autostima. E poi ora ha anche trovato un assetto difensivo molto solido, concede poco agli avversari".

Zaniolo ieri grande protagonista: cosa si sente di aggiungere su di lui?

"Ho sempre detto che è un talento, ha potenzialità fisiche e tecniche. Quest'anno ha avuto degli infortuni ma se sta bene fa la differenza. Ha qualità sopra la media. Sento e leggo voci di una sua possibile partenza ma se la Roma vuole avere una squadra di vertice deve tenerlo".

Nel frattempo si fa apprezzare anche Zalewski...

"Sta dimostrando che può giocare a questi livelli. E' molto attento tatticamente e va detto che nel settore giovanile hanno lavorato bene su questo ragazzo che ha anche personalità".

Che finale si aspetta dalla Roma?

"I giallorossi sono a cinque punti dalla Juve e qualche speranza per il quarto posto c'è ancora. Le ultime sei partite dovranno essere giocate come se fossero sei finali".