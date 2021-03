ESCLUSIVA TMW - Serie A flop, Ulivieri: "Il gap con le europee da colmare è a livello economico"

esclusiva Serie A flop, Ulivieri: "Il gap con le europee da colmare è a livello economico"

Renzo Ulivieri presidente dell'Assoallenatori vuole essere molto chiaro sul tema del nostro calcio e delle squadre italiane uscite agli ottavi di Champions. "Il problema non è il tatticismo - dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com - il nostro calcio è in crescita con tanti giovani che si affacciano e devono maturare e migliorare. Le società fanno investimenti ad alto livello prendendo grandi campioni che pur essendo ancora molto forti sono anche un po' avanti con l'età. All'estero magari ce ne sono forti come da noi ma anche più giovani. In ogni caso c'è un esempio per tornare alla crescita dei giovani: Vlahovic fino a tre mesi fa nessuno lo conosceva, ora tutti ne parlano. E' cresciuto ma 4 mesi fa se andava in Champions avrebbe avuto problemi. Oggi tutti lo vogliono".

Ma il divario con le big d'Europa quando si colmerà?

"Quando si colmerà il divario economico tra le italiane e le altre nazioni".

C'è da migliorare anche nella tecnica dei singoli?

"I giovani che abbiamo in Nazionale hanno fatto miglioramenti notevoli; questo va a merito dei settori giovanili dei club e di chi lavora sul territorio e delle nazionali giovanili. Che i nostri club rispetto a quelli stranieri abbiano meno risorse questo è risaputo".

C'è un problema di intensità e ritmo più elevati rispetto all'Europa?

"Se prendete Juve-Lazio, quella è stata una partita a livello europeo. E anche in Europa certe gare poi sono a ritmi bassi. In ogni caso noi prendiamo spunto su alcune cose dall'estero, ma anche fuori dall'Italia vengono da noi a prendere qualcosa...".

Cosa in particolare?

"Il contrattaccare, l'organizzazione difensiva. Noi dall'estero abbiamo magari ripreso tanti tipi di manovra. Prima eravamo catenaccio e contropiede oggi le nostre squadre palleggiano da dietro".