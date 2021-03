esclusiva Top 100, primo Muriel. Asprilla: "Ma con la nazionale colombiana è in debito"

Luis Muriel è il miglior giocatore della Serie A per rendimento, quando mancano dieci giornate alla fine. Un po' a sorpresa, considerando che il colombiano è partito titolare solamente in undici occasioni. E anche perché dopo anni di attesa sembrava per essere accantonato come "incompiuto". L'arrivo a Bergamo e un tecnico come Gasperini stanno tirando fuori il meglio di lui. Ai microfoni di Tuttomercatoweb una leggenda del calcio colombiano nonché vecchia conoscenza del calcio italiano come Faustino Asprilla, ci dice la sua: "In questi anni ha maturato quell'esperienza sufficiente per giocare a certi livelli. Ora ha 29 anni ed è un'età perfetta per esplodere al massimo livello. Prima evidentemente non era maturo, ora ha acquistato quella maturità per diventare un campione".

A Bergamo e in un contesto come quello del calcio Gasperini si sta esaltando. Resta da diventare protagonisti con la Colombia

"E su questo deve migliorare ancora tantissimo. Lo dico sempre e mi chiedo come sia possibile che non riesca a fare quelle quattro-cinque partite di livello con la Nazionale come le fa con la maglia dell'Atalanta. Penso che con la selezione colombiana sia un po' in debito".

In una intervista di un anno fa aveva parlato di un Muriel colpevole di non essere riuscito a esprimere il suo potenziale

"E difatti era così. Perché quando aveva 15-16 anni in Colombia faceva vedere delle cose che ti lasciavano immaginare un futuro grandioso. Aveva una corsa, dei numeri che pensavi diventasse più grande di quello che è diventato. Forse oggi si è finalmente convinto delle sue qualità e i numeri parlano chiaro. Sta dimostrando di poter giocare bene e con l'Atalanta lo sta facendo. Ora lo aspettiamo con la Colombia".