Verza: "Juve, fallimento della società. Pirlo? A Torino nessuno è insostituibile"

"E' un fallimento per la società". Vinicio verza, ex calciatore bianconero, non ha dubbi nell'analizzare l'uscita della Juve dalla Champions. "L'investimento fatto su Ronaldo non ha dato i frutti che il club si attendeva, ovvero conquista della Champions. Il resto, vincere lo scudetto o la Coppa Italia, è normalità. Peraltro quest'anno difficile anche vincere lo scudetto ed è un anno fallimentare anche se dovesse tornare in lotta per il titolo".

Che futuro vede per la Juve?

"Un futuro senza Ronaldo. CR7 è stato un successo a livello economico nel senso che la società ha avuto un rientro, ma il portoghese ha limitato molto le prestazioni di Dybala, relegato in seconda fascia. E questo ha creato scompensi. Ronaldo è un personaggio che con la sua personalità può creare anche delle problematiche in uno spogliatoio".

E Pirlo invece?

"E' stato una scommessa, sono rimasto stupito che la Juve abbia fatto questa scelta non so se di cuore o di altro tipo. E' stato un ottimo centrocampista ma non aveva un minimo di esperienza di gestione di spogliatoio".

Il prossimo anno ci sarà ancora lui alla guida della Juve?

"Bisognerà fare un bilancio ma anche vedere cosa farà la Juve della rosa attuale. Ricordiamo che una squadra è sempre creata dalle fondamenta ossia dalla difesa e in quel settore ora vari giocatori iniziano ad essere anziani per il calcio attuale. I ricambi ci sono ma occorre comunque intervenire. E occorre anche interrogarsi sui gol visto che troppo spesso la squadra è stata dipendente da quelli del Ronaldo".

Ma Pirlo lo confermerebbe per il prossimo anno?

"La Juve vuole risultati e anche in tempi brevi. Sarri è stato mandato via dopo un anno, la società non guarda in faccia a nessuno; tutti possono esser sostituiti. C'è stata comunque una politica avventata da parte del club. La prima cosa che farei è ragionare creando l'organico: se ci sono i giocatori l'allenatore riesce a gestirli, altrimenti non ce la fai ad ottenere i risultati. La Juve ha vinto con Capello, Conte, Allegri: ottimi allenatori ma che avevano i giocatori. Il tecnico deve essere un bravo psicologo, tenendo unite 30 persone che lavorino tutte per un qualcosa di comune".