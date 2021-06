esclusiva Volpi: "Samp, mi preoccupa questo stallo della società. Venezia, bravo Zanetti"

Sergio Volpi, a lungo elegante regista della Samp, dice la sua a Tuttomercatoweb.com a proposito dei blucerchiati ancora alla ricerca del tecnico. "Non pensavo fossero ancora alla ricerca dell'allenatore - dice - credevo avessero già deciso quando Ranieri ha svelato che non avrebbe continuato a Genova. Ma forse in realtà i dirigenti speravano che Ranieri andasse ancora avanti e sono stati presi alla sprovvista. Eora stanno cercando profilo giusto per un nuovo ciclo"

Dionisi le piace?

"Me ne hanno parlato bene e può essere il profilo giusto, è giovane e ambizioso, però poi serve la squadra, sono i giocatori che fanno la differenza".

Si è parlato anche di Vieira...

"Il nostro campionato lo conosce perchè ha giocato da noi. Ma ripeto, serve capire il programma. Mi preoccupa questo stallo della società. Siamo quasi a metà giugno e non avendo scelto l'allenatore non è un segnale positivo a mio parere. Poi sapranno loro cosa fare, magari hanno già preso l'allenatore e non lo hanno ancora svelato".

Il Venezia in A cosa le suscita da ex dei lagunari?

"Intanto penso sia stato giusto confermare Zanetti: ha vinto in B vinto i play-off e aveva richieste ma è rimasto. La squadra è stata la sorpresa del campionato: nessuno pensava potesse puntare alla A. Ha messo in mostra giocatori che si sono integrati bene e per me è giusto che alla fine il Venezia sia salito in A".

Inzaghi al Brescia come le sembra?

"E' stata una sorpresa perchè giravano altri nomi, si parlava di altri tecnici. Pippo ha fatto bene in questi anni al di là della retrocessione col Benevento. La ritengo una scelta giusta".