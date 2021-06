ESPN - Juve, Ronaldo sempre in bilico. Ha parlato con Allegri, Mendes cerca destinazioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco anche sulle pagine di ESPN. Secondo il noto media statunitense, gli agenti del portoghese, che come noto fa riferimento a Jorge Mendes, sono alla ricerca di soluzioni per cercare una soluzione che porti CR7 via dalla Juventus. Nello specifico, avrebbero contattato Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid per capire la fattibilità di un trasferimento, sul quale comunque Ronaldo non ha preso ancora una decisione definitiva e probabilmente non lo farà prima dell’Europeo. Tra gli ostacoli, l’ingaggio che percepisce a Torino, la richiesta della Juve (almeno 29 milioni di euro) e ovviamente il regime fiscale di cui benefica in Italia. Ronaldo avrebbe inoltre già parlato con Allegri dopo l’avvicendamento con Pirlo.