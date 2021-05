Finale Champions League, Wembley potrebbe scalzare Istanbul. Occhio a un Lisbona-bis

Potrebbe cambiare ancora una volta la sede della finale di Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sports la finale tutta inglese fra Manchester City e Chelsea potrebbe portare la UEFA a optare per Wembley, anche per motivi di sicurezza legati agli spostamenti che ridurrebbero al minimo la possibilità di contagio da Covid-19. Il Governo del Regno Unito per questo motivo si incontrerà con la UEFA e la FA per discutere della situazione e una decisione potrebbe essere presa domani. Non è da scartare un atto conclusivo nuovamente a Lisbona, come un anno fa. Ricordiamo che la sede originale prescelta è Istanbul, che avrebbe già dovuto ospitare l'edizione 2019/20.