TMW Fiorentina, asse caldo con il Real Madrid. Occhi anche sul 'nuovo Nico Paz' Thiago Pitarch

Nei dialoghi tra viola e blancos per Valdepenas potrebbe rientrare anche Pitarch: Paratici avrebbe chiesto informazioni, il giocatore si guarda attorno

Si è scaldato negli ultimi giorni l'asse di mercato tra la Fiorentina e il Real Madrid. Le due società - che l'1 agosto si sfideranno anche in un'amichevole estiva in Austria - stanno portando avanti i discorsi per il difensore Victor Valdepeñas ma, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non sarebbe l'unica stellina dei Blancos nel mirino di Paratici.

Tentazione Pitarch

Alla Fiorentina, infatti, piace molto anche Thiago Pitarch. Centrocampista classe 2007 che in Spagna in diversi hanno già battezzato come 'nuovo Nico Paz', Pitarch si è messo in mostra in questa stagione scendendo in campo 16 volte con la prima squadra e disputando anche tre gare da titolare in Champions League. Al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma una semplice richiesta di informazione del club viola. Lo stesso giocatore si sta guardando attorno, consocio che potrebbero arrivare diverse offerte allettanti.

Stallo Valdepenas

Resta in stallo, invece, la situazione legata a Valdepenas. Il problema per lo spagnolo riguarda la posizione dei Blancos, che vorrebbero cederlo tra 10 giorni perché Jose Mourinho ha chiesto di averlo con sé in ritiro per allenarlo nel periodo in cui mancheranno i nazionali. I viola però hanno paura che possa infortunarsi o che lo Special One si innamori delle sue qualità e ponga il veto a un suo addio. Per questo Paratici vorrebbe provare a spingere, in un'operazione 'stile' Nico Paz dove il Real Madrid manterrebbe il diritto di ricompra.