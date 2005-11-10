Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Fiorentina, asse caldo con il Real Madrid. Occhi anche sul 'nuovo Nico Paz' Thiago Pitarch

Fiorentina, asse caldo con il Real Madrid. Occhi anche sul 'nuovo Nico Paz' Thiago Pitarch TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:30Serie A
Nei dialoghi tra viola e blancos per Valdepenas potrebbe rientrare anche Pitarch: Paratici avrebbe chiesto informazioni, il giocatore si guarda attorno

Si è scaldato negli ultimi giorni l'asse di mercato tra la Fiorentina e il Real Madrid. Le due società - che l'1 agosto si sfideranno anche in un'amichevole estiva in Austria - stanno portando avanti i discorsi per il difensore Victor Valdepeñas ma, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non sarebbe l'unica stellina dei Blancos nel mirino di Paratici.

Tentazione Pitarch

Alla Fiorentina, infatti, piace molto anche Thiago Pitarch. Centrocampista classe 2007 che in Spagna in diversi hanno già battezzato come 'nuovo Nico Paz', Pitarch si è messo in mostra in questa stagione scendendo in campo 16 volte con la prima squadra e disputando anche tre gare da titolare in Champions League. Al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma una semplice richiesta di informazione del club viola. Lo stesso giocatore si sta guardando attorno, consocio che potrebbero arrivare diverse offerte allettanti.

Stallo Valdepenas

Resta in stallo, invece, la situazione legata a Valdepenas. Il problema per lo spagnolo riguarda la posizione dei Blancos, che vorrebbero cederlo tra 10 giorni perché Jose Mourinho ha chiesto di averlo con sé in ritiro per allenarlo nel periodo in cui mancheranno i nazionali. I viola però hanno paura che possa infortunarsi o che lo Special One si innamori delle sue qualità e ponga il veto a un suo addio. Per questo Paratici vorrebbe provare a spingere, in un'operazione 'stile' Nico Paz dove il Real Madrid manterrebbe il diritto di ricompra.

Fonte Niccolò Ceccarini
Articoli correlati
Thiago Pitarch, messaggio al Como per il futuro: "Il mio sogno è restare al Real... Thiago Pitarch, messaggio al Como per il futuro: "Il mio sogno è restare al Real Madrid"
Como, rapporti con il Real Madrid e tentativo per Thiago Pitarch. Possibile colpo... Como, rapporti con il Real Madrid e tentativo per Thiago Pitarch. Possibile colpo alla Nico Paz
Spagna o Marocco? Il talento del Real Madrid Pitarch rompe il silenzio e si sbilancia... Spagna o Marocco? Il talento del Real Madrid Pitarch rompe il silenzio e si sbilancia
Altre notizie Serie A
Lazio, Gattuso: "Sono orgoglioso, c'è da mettere l'elmetto. Nazionale? Ferita eterna"... Live TMWLazio, Gattuso: "Sono orgoglioso, c'è da mettere l'elmetto. Nazionale? Ferita eterna"
Fiorentina, Harder ad un passo dal Basilea a titolo definitivo: i dettagli della... TMWFiorentina, Harder ad un passo dal Basilea a titolo definitivo: i dettagli della trattativa
Lazio, Fabiani: "Un onore avere qui Gattuso. Gli diamo il benvenuto" Live TMWLazio, Fabiani: "Un onore avere qui Gattuso. Gli diamo il benvenuto"
Roma, visto il Chelsea? Scarica Garnacho ma niente prestiti: futuro chiaro a breve... Roma, visto il Chelsea? Scarica Garnacho ma niente prestiti: futuro chiaro a breve
Milan, gli occhi della Premier League su Musah: Leeds e non solo sul centrocampista... Milan, gli occhi della Premier League su Musah: Leeds e non solo sul centrocampista
Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro estivo: ci sono i nuovi arrivati Pedraza... Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro estivo: ci sono i nuovi arrivati Pedraza e Galassi
Balotelli: "Sono stato vicino alla Juventus prima del Milan. Napoli e Roma da Scudetto"... Balotelli: "Sono stato vicino alla Juventus prima del Milan. Napoli e Roma da Scudetto"
Napoli, il messaggio di De Bruyne: "Ho dimostrato di essere tornato in ottime condizioni"... Napoli, il messaggio di De Bruyne: "Ho dimostrato di essere tornato in ottime condizioni"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, il punto su Jonathan David e Openda. Inter, dopo Khalaili pronta l’accelerata per Chalobah. Sullo sfondo resta Davinson Sanchez. Napoli, accordo con Zeballos. Anche Dodo resta un nome caldo
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Gattuso: "Pochi soldi, vanno spesi bene. Oltre a un difensore serve un attaccante"
Immagine top news n.1 Zaniolo è ancora un caso aperto: l'attaccante non si sta allenando con l'Udinese
Immagine top news n.2 Juventus, doppia via per rinforzare la mediana a costo 0: si insiste per Kessié e poi c'è Goretzka
Immagine top news n.3 Inter, Khalaili ancora in stand-by: l'ufficialità può slittare, ecco il motivo
Immagine top news n.4 Fiorentina, stretta su Oso e nuova offerta al Siviglia. Possibile chiusura nel weekend
Immagine top news n.5 Milan, tra chi non ha parlato con Amorim c'è Rabiot: "Lo faremo più avanti..."
Immagine top news n.6 FIGC, Maldini prima scelta per il ruolo di direttore tecnico: risposta attesa entro domani
Immagine top news n.7 Roma, oggi Dybala firma il rinnovo: accordo annuale, la Joya lunedì sarà a Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione Fiorentina passerà da altri colpi improvvisi e da addii pesanti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli deve vendere, il Mondiale frena la Juve ma Kolo Muani l'aiuta: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il segnale ad Allegri arriva dal Mondiale: il primo grande acquisto è già in casa
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Immagine news Serie A n.2 Carnevali o D’Amico, quale dei due dirigenti ha il compito più ostico? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Orlando: “Paratici si sta muovendo bene, Grosso può lottare per l’Europa”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Gattuso: "Sono orgoglioso, c'è da mettere l'elmetto. Nazionale? Ferita eterna"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, un rinforzo dallo Sporting Lisbona: ingaggiato il giovane centrale Palamarchuk
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Gattuso: "Pochi soldi, vanno spesi bene. Oltre a un difensore serve un attaccante"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Harder ad un passo dal Basilea a titolo definitivo: i dettagli della trattativa
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Fabiani: "Un onore avere qui Gattuso. Gli diamo il benvenuto"
Immagine news Serie A n.6 Roma, visto il Chelsea? Scarica Garnacho ma niente prestiti: futuro chiaro a breve
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Hellas Verona piazza il colpo in prospettiva: dal Casarano arriva Salvatore Cerbone
Immagine news Serie B n.2 Ritorno a centrocampo per il Modena: dal Monza arriva Azzi, firma fino al 2028 con opzione
Immagine news Serie B n.3 Il Catanzaro ha un nuovo allenatore: dal Pescara arriva Giorgio Gorgone. C'è la firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Merola in uscita: Gorgone spinge per averlo al Catanzaro, c'è anche Catania
Immagine news Serie B n.5 Il Catanzaro esaudisce il desiderio di Brighenti: è ufficiale il ritorno al Vicenza
Immagine news Serie B n.6 Hellas Verona, preso il nuovo portiere. Dopo l'addio al Genoa, ha firmato Leali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, è fatta per un nuovo portiere: ecco l'arrivo di Sonzogni dal Mantova
Immagine news Serie C n.2 Momento del grande salto per Ferretti della Reggiana: ha firmato il primo contratto da pro
Immagine news Serie C n.3 Colpo d'esperienza a centrocampo per il Vado: ad un passo Hamlili del Livorno. I dettagli
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, ritorno a casa per Di Bitonto: firma fino al 2029
Immagine news Serie C n.5 Turris, arriva Konate dalla Cavese: il centrocampista si trasferisce in prestito
Immagine news Serie C n.6 Scafatese, esperienza tra i pali: preso il '91 Francesco Forte
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Norvegia-Inghilterra
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Bartel si presenta: "Qui per le ambizioni del club: si sposano con le mie"
Immagine news Calcio femminile n.2 Filippi nuovo presidente del Real Vicenza femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia Bartel
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, presa la centrocampista Mece. Partirà in prestito
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, che colpo a centrocampo: la spagnola Julia Bartel ha superato le visite
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, colpo tra i pali: la portiera Forcinella firma fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 11 luglio 1982, l'Italia è per la terza volta campione del Mondo. Vincendo al Bernabeu
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Romano al Cagliari
Newsticker
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera