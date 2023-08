Fiorentina, Barak ancora ai box: salterà sicuramente le partite in programma ad agosto

I tempi di recupero per Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, restano lunghi. Non soltanto Castrovilli e Amrabat, oltre al nuovo acquisto Mina, anche l'ex Hellas Verona era assente dai convocati per il match contro il Newcastle e le motivazioni, come riportato dai colleghi della redazione di FirenzeViola.it, sono da ricondurre a quelli forniti dalla società: il giocatore ha contratto un'infezione durante le vacanze e attende una nuova valutazione delle sue condizioni a fine agosto.

Il ceco perderà dunque di conseguenza sicuramente le partite del mese di agosto, senza contare che poi dovrà rimettersi al pari dei compagni per quanto riguarda la tenuta fisica. Non è l'inizio sperato per il mattatore della sfida di Basilea, che ha cominciato con un mese e mezzo di stop la sua annata e che presumibilmente dovrà faticare per riprendersi il posto.