Fiorentina, battere il Crotone per eguagliare il girone d'andata dello scorso anno

Una curiosità della sfida in programma al Franchi questa sera tra Fiorentina e Crotone è che i viola potrebbero chiudere il girone di andata con un resoconto esattamente pari a quello dello scorso anno. Se la squadra di Cesare Prandelli trovasse la vittoria, infatti, raggiungerebbe quota 21 punti in classifica: vale a dire i medesimi raccolti al termine del girone di andata nella stagione 2019-20. Non solo, coinciderebbe anche il numero di successi inanellati e cioè 5 (attualmente, invece, sono 4). Insomma, la partita che inizierà tra poche ore sarà l'occasione per dimostrare ai tifosi di poter ripartire da un bilancio, tutto sommato, non peggiore rispetto a quello di un anno fa.