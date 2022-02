Fiorentina, Biraghi sui nuovi: "Facile entrare in questo gruppo. Pronto a dar loro consigli"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato dei nuovi arrivati in casa viola, ai canali ufficiali del club gigliato: "Sono arrivati da poco, ma hanno già giocato tutti e tre. Si sono già ambientati, poi sicuramente gli servirà un po' più di tempo per imparare la lingua, conoscere i meccanismi che chiede il mister. Per un nuovo entrare in un gruppo che è già così consolidato, dove c'è entusiasmo, di gente sana, di bravi ragazzi, una società che ti dà tutto a disposizione, penso che l'ambientamento sia questione di giorni".

Che posti ha consigliato loro in città?

"La prima cosa che stanno cercando è casa. Io posso dare i miei consigli, io sto bene in centro, c'è chi sta meglio fuori. Ci siamo messi a disposizione compagni e società, quando avranno bisogno di qualche ristorante saremo pronti a dare consigli".

Cos'è il biraggiro?

"Diciamo che dopo la partita contro il Genoa è nata questa cosa. Forse anche prima... Io quando calcio metto comunque un po' più di forza e cerco di prendere la palla nella parte davanti del piede".