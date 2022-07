Fiorentina, Biraghi: "Tanti acquisti in tempi brevi. E in tanti stanno cambiando idea sulla proprietà"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Voglio dire grazie alla società, ha fatto acquisti in tempi brevi. È una società presente che ha voglia di migliorare la squadra. Questo ci dà forza per fare meglio dell'anno scorso, sono contento perché possiamo far ricredere le persone che hanno giudicato in maniera sbagliata questa proprietà. Una proprietà che ci mette l'anima, il cuore e molti soldi. Sono contento che tanta gente ha cambiato idea su di loro. Noi avevamo sempre la massima fiducia in loro, li vediamo sempre ogni giorno: Joe Barone, il ds Pradé ed il presidente Commisso".