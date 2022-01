Fiorentina, Bonaventura: "Vogliamo fare più punti dell'andata. L'errore di Vlahovic ci sta"

Giacomo Bonaventura, autore di un gol e di un assist nel 6-0 della Fiorentina contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport a fine partita: "Siamo una Fiorentina che vuole crescere e si migliora anche dopo le sconfitte come quella di Torino. Abbiamo preso spunto per fare meglio. Dobbiamo continuare su questa strada".

50 gol in Serie A come nessun centrocampista in Europa negli ultimi 10 anni

"Sono contento perché sono dei bei numeri e dietro c'è tanto lavoro e tanta passione. Sono contento di questo gol e di questa vittoria e in generale di come sta andando l'annata. Dobbiamo migliorare in tante cose ma la strada è giusta".

Cosa avete detto a Vlahovic dopo l'errore dal dischetto?

"Ha fatto tanti gol e ci sta di fare un cucchiaio per cambiare. Sirigu è stato bravissimo. Non gli abbiamo detto niente perché lavora duro e fa tanti gol. Ci sta di sbagliare un rigore".

L'Europa?

"Speriamo di fare tanti punti ancora e speriamo di fare meglio del girone d'andata. Sappiamo che da qui in avanti ci saranno tantissime difficoltà e dovremo essere bravi".