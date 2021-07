Fiorentina, Commisso: “In America se un dipendente critica la società lo butto fuori in un’ora”

Intervento fiume, sui canali ufficiali del club, di Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina. Tra gli altri temi, il Tycoon ha affrontato l’argomento dei tanti “spifferi” che arrivano soprattutto in periodo di calciomercato: “Abituato? No. In America non si fa così, vi faccio un esempio: alla Mediacom, che ho da 26 anni, mai mai mai un dipendente è andato fuori a fare critiche su di me o sulla società. Se lo facessero li manderei a casa nel giro di un’ora. Qui è una storia tutta italiana, sia da dentro che da fuori la società si leggono cose sui giornali ingiuste, noi dobbiamo prendere atto di tutto, delle critiche e del resto. Come società non possiamo rispondere a tutte le notizie che arrivano dai siti, dalle radio, dalle tv, dai giornali. Però nel prossimo futuro prenderemo misure appropriate contro le notizie false”.

