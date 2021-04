Fiorentina, Commisso: "Serve il Salary Cap e la regolamentazione delle commissioni agli agenti"

Nella sua intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, Rocco Commisso, presidente del club viola, ha parlato anche di cosa farebbe per rendere più sostenibile il mondo del calcio: "Per prima cosa il Salary Cap. Non si può spendere così tanti soldi per gli stipendi e penso che questo farebbe comodo a tutti. Poi dobbiamo lavorare anche sulle commissioni ai procuratori: non per quello che prendono, non voglio offenderli assolutamente, ma deve esserci una percentuale fissa, in modo da non dover negoziare con gli agenti per portare a termine un affare".