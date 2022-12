Fiorentina, conferme dall'Inghilterra: Liverpool e Tottenham forti su Amrabat già per gennaio

Le big di Premier League puntano Sofyan Amrabat. Dall'Inghilterra oggi arrivano nuove conferme sull'interesse di Liverpool e Tottenham per il centrocampista della Fiorentina, baluardo della rivelazione Marocco al Mondiale in Qatar. Ambedue i club, a detta del portale 90min, tenteranno un'offensiva concreta già durante il mercato di gennaio per convincere l'ex Verona e il club gigliato a dirsi addio a stagione in corso.