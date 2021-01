Fiorentina, corsa contro il tempo per convocare Kokorin contro l'Inter

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli farà di tutto in settimana per recuperare nel più breve tempo possibile uno degli ultimi arrivati, ovvero Aleksandr Kokorin, arrivato in settimana ma che è dovuto restare a guardare alla tv i compagni contro il Torino. Una vera e propria corsa contro il tempo per metterlo in forma e poterlo convocare già venerdì prossimo contro l'Inter, un rinforzo utile anche numericamente viste le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic.