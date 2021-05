Fiorentina, dal campo al mercato: sondaggio di Joe Barone per Simy

Crotone-Fiorentina, non solo la sfida sul campo. Secondo quanto riportato da Sky, il dirigente viola Joe Barone, approfittando della trasferta in Calabria, ha chiesto informazioni per Simy, bomber del Crotone che molto probabilmente lascerà il club calabrese in estate.