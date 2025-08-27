Live TMW Fiorentina, Fazzini: "Conference nostro obiettivo. La concorrenza mi fa crescere"

Al fianco di Stefano Pioli in conferenza stampa c'è Jacopo Fazzini. Il centrocampista della Fiorentina, arrivato in estate dall'Empoli, parla dal Viola Park in vista del ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya dopo il 3-0 dell'andata.

Ore 14.04, inizia la conferenza stampa

L'esordio a Cagliari e cosa ha capito nei primi mesi alla Fiorentina?

"In base a ciò che chiede il mister e chiede la partita io cerco di adattarmi. A Cagliari dovevo dare una mano in fase difensiva e tenere la palla alta. E' normale che qui ci sia concorrenza, chiaramente devo giocarmi il posto e questa cosa mi stimola a dare di più ogni giorno per fare meglio".

La Conference è un obiettivo?

"E' un obiettivo che ci siamo posti, saranno tante partite complicate e dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Non pensiamo al fatto se siamo favoriti o no, ma faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo".

Partirà titolare domani? Si vede come vice Gudmundsson?

Spero di essere della partita, vedremo domani ma ovviamente darò il mio contributo. Io sono a disposizione per il ruolo, qualsiasi posizione mi dirà il mister la interpreterò col massimo dell'impegno e della disponibilità. Noi vogliamo comandare la partita e per farlo dobbiamo muoverci, capire gli spazi liberi, quindi il ruolo è determinato anche dagli avversari".

In allenamento cosa sta rubando a Gudmundsson?

"Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo simili ma abbiamo caratteristiche diverse. Guardo i suoi movimenti e cerco di capire cose che mi possono far crescere, da lui così come dagli altri compagni. La competizione serve per alzare il livello".

Come si prepara una sfida vinta 3-0 all'andata e come è andato l'esordio?

"L'esordio è stata una grande emozione. Non pensiamo al risultato, partiamo 0-0, dovremo giocare per vincere e per mettere in campo quello che ci siamo detti senza pensare al risultato dell'andata".

A due mesi dal suo arrivo, come si sente?

"Mi sto trovando benissimo, mi hanno accolto tutti nel migliore dei modi e non potevo chiedere di meglio. Ho voglia di giocare e di farmi vedere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Ore 14.26, termina la conferenza stampa