Torino, saluto social dell'ex Vanoli: "Mi è dispiaciuto lasciarvi, magari un giorno potrò tornare"
Durante un saluto social ad un tifoso granata, che poi ha pubblicato il video, l'ex tecnico del Torino Paolo Vanoli ha auspicato che le strade sue e del Torino si possano rincrociare un giorno: "Sempre forza Toro! Mi è dispiaciuto lasciarvi, ma chissà mai... forse un giorno si potrà tornare... ciao!".
Vanoli diventa allenatore del Torino nel luglio 2024, dopo aver guidato il Venezia alla promozione in Serie A. Firma un contratto biennale, subentrando a Ivan Juric. Con il Torino adotta un 3-5-2, puntando su una costruzione offensiva ragionata e un'identità di gruppo. Nella stagione 2024/25, ottiene un 11º posto in Serie A con 44 punti (10 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte), segnando 39 gol e subendone 45. In Coppa Italia, la squadra esce al secondo turno contro l'Empoli. Vanoli viene esonerato il 5 giugno 2025, sostituito da Marco Baroni.
