Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha rilasciato una intervista a Sportitalia al termine della sfida pareggiata dai giallorossi in amichevole contro i sauditi del Neom.

Un bilancio di questa preparazione?

"Alla fine abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia".

Sabato ci sarà il Bologna, subito un bel test.

"Sì, sarà una partita dura, difficile. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un'ottima preparazione".

Che Gasperini hai ritrovato dopo i tuoi anni a Bergamo?

"Il mister Gasperini. Si lavora tanto sul campo e abbiamo le idee molto chiare, sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Dobbiamo andare forte, è un modo di giocare che richiede tanta intensità, lo sappiamo e dobbiamo far bene".

Siete un gruppo forte, le voci di mercato non sembrano intaccarvi, avete personalità.

"Sì, sì, non è facile iniziare il campionato con il mercato ancora aperto: arriverà qualcuno, qualcuno saluterà, non lo so, però insomma, siamo concentrati sul campionato".