Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"

Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:38Serie A
di Daniele Najjar

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha rilasciato una intervista a Sportitalia al termine della sfida pareggiata dai giallorossi in amichevole contro i sauditi del Neom.

Un bilancio di questa preparazione?
"Alla fine abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia".

Sabato ci sarà il Bologna, subito un bel test.
"Sì, sarà una partita dura, difficile. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un'ottima preparazione".

Che Gasperini hai ritrovato dopo i tuoi anni a Bergamo?
"Il mister Gasperini. Si lavora tanto sul campo e abbiamo le idee molto chiare, sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Dobbiamo andare forte, è un modo di giocare che richiede tanta intensità, lo sappiamo e dobbiamo far bene".

Siete un gruppo forte, le voci di mercato non sembrano intaccarvi, avete personalità.
"Sì, sì, non è facile iniziare il campionato con il mercato ancora aperto: arriverà qualcuno, qualcuno saluterà, non lo so, però insomma, siamo concentrati sul campionato".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Cristante esulta: "Un piacere avere Modric e De Bruyne. Daranno lustro alla Serie... Cristante esulta: "Un piacere avere Modric e De Bruyne. Daranno lustro alla Serie A"
Roma, Cristante racconta il metodo Gasperini. E spiega: "Sulla strada giusta per... Roma, Cristante racconta il metodo Gasperini. E spiega: "Sulla strada giusta per cose importanti"
Quote calciomercato Como-Cristante: sarà lui il nuovo pilastro del centrocampo di... Quote calciomercato Como-Cristante: sarà lui il nuovo pilastro del centrocampo di Fabregas?
Altre notizie Serie A
Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Koopmeiners dal 1'. Juric sceglie... Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Koopmeiners dal 1'. Juric sceglie Scamacca
Pisa, Gilardino: "Col Cesena sarà una gara tosta. Vogliamo avere un forte DNA di... Pisa, Gilardino: "Col Cesena sarà una gara tosta. Vogliamo avere un forte DNA di squadra"
Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"... Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"
Cosmi su Carboni al Genoa: "Ottime premesse, sta a lui dimostrare di valere l'Inter"... Cosmi su Carboni al Genoa: "Ottime premesse, sta a lui dimostrare di valere l'Inter"
Milan, Athekame è diventato l'acquisto svizzero più costoso di questa finestra di... Milan, Athekame è diventato l'acquisto svizzero più costoso di questa finestra di mercato
Pisa, i convocati di Gilardino per i 32esimi do Coppa Italia col Cesena: solo un... Pisa, i convocati di Gilardino per i 32esimi do Coppa Italia col Cesena: solo un assente
Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali: Sarri con Castellanos, Mandas in porta Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali: Sarri con Castellanos, Mandas in porta
Sassuolo, Berardi a Magnanelli: "Le tue tirate d'orecchie mi fanno crescere" Sassuolo, Berardi a Magnanelli: "Le tue tirate d'orecchie mi fanno crescere"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
3 Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
4 Il trasferimento trasparente di Lookman è pagarlo 50 milioni, bonus inclusi
5 Nottingham Forest sempre più vicino a Douglas Luiz: l'offerta sarà da oltre 30 milioni di euro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota
Immagine top news n.1 Inter, altro buco nell'acqua: la Roma ha deciso di trattenere Koné in giallorosso
Immagine top news n.2 Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: cessione record per il Parma
Immagine top news n.3 CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Immagine top news n.4 Roma, El Shaarawy: "Champions priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine top news n.5 Atalanta, Juric: "Lookman con me è stato corretto. Gasp qui come Ferguson allo United"
Immagine top news n.6 Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma
Immagine top news n.7 Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.3 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Gilardino: "Col Cesena sarà una gara tosta. Vogliamo avere un forte DNA di squadra"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Cristante e l'era Gasperini: "Abbiamo già le idee molto chiare, siamo pronti"
Immagine news Serie A n.3 Cosmi su Carboni al Genoa: "Ottime premesse, sta a lui dimostrare di valere l'Inter"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Athekame è diventato l'acquisto svizzero più costoso di questa finestra di mercato
Immagine news Serie A n.5 Pisa, i convocati di Gilardino per i 32esimi do Coppa Italia col Cesena: solo un assente
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali: Sarri con Castellanos, Mandas in porta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, nuova pretendente per Novakovich: l'Union Brescia sfida la Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Avellino, si cerca un nuovo difensore: occhi puntati sul talento dell'Inter Fontanarosa
Immagine news Serie B n.3 Idzes saluta il Venezia: "Abbiamo fatto cose straordinarie. Mi sono sentito sempre a casa"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, i numeri di maglia per la stagione: Artistico prende la 9, a Valhovic va la 99
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, niente Inter per il centrocampista Conti. A settembre incontro per il rinnovo
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, la Gradinata Nord boicotta la sfida col Como: settore ospiti vuoto. Ecco perché
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Greco: "Siamo un cantiere aperto. Voglio una squadra coraggiosa"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia pronto al debutto ufficiale, Pasini: "Spero in un regalo di compleanno"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, arrivano i giovani Commissione, Savaia e Folegnani
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, colpo in attacco: dalla Juventus arriva in prestito Mancini
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, le prime parole di Golemic: "Non vedo l'ora di mettermi a disposizione"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, innesto d'esperienza in difesa: ha firmato il serbo Golemic. La nota
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.2 Brilla subito la stella di Cantore negli Stati Uniti: gol all'esordio da titolare con Washington
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…