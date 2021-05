Fiorentina, flop Callejon. Iachini: "Ecco perché lo spagnolo quest'anno non ha funzionato"

Tornasse indietro c'è una scelta nel mercato estivo che non rifarebbe? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Giuseppe Iachini, allenatore che alla vigilia della sua ultima gara alla guida della Fiorentina ha risposto così: "Che non rifarei no, perché resto convinto che le mie idee fossero chiare e su Callejon avevamo anche delle idee precise. Non ci siamo potuti allargare troppo in attacco come invece abbiamo fatto alla fine dell'anno scorso. All'inizio non è stato possibile lavorare su Callejon in questo senso perché è arrivato e ha avuto subito col Covid. Poi quando sono tornato ho dovuto pensare alla difesa e non potevo permettermi il lusso di sperimentare. Poi nel mercato c'è sempre qualcosa che l'allenatore vorrebbe e non si riesce a raggiungere. Fa parte del mercato di qualsiasi allenatore in qualsiasi squadra di calcio".

