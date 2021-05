Fiorentina, gli "empolesi" Zurkowski e Terzic torneranno alla base. Riscatto lontano

Si è concluso il campionato dell'Empoli, che tra le proprie fila ha anche due giocatori in prestito dalla Fiorentina, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski ('97) e il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic ('99). Secondo quanto raccolto da TMW, essendo per entrambi un prestito secco per il momento rientreranno semplicemente alla squadra viola, anche perché in casa azzurra non sembra esserci la volontà di pagare una qualsivoglia somma per trasformare in definitivi i loro trasferimenti. Il club potrebbe anche decidere (se non entrambi almeno uno dei due) di mantenerli in rosa per la stagione prossima. Le valutazioni arriveranno nelle prossime settimane.