Fiorentina, Igor sugli addii di Ribery, B. Valero e Caceres: "Giocatori di riferimento, mancheranno"

vedi letture

Intervistato da TNT Sports Brasil, il difensore brasiliano Igor ha commentato anche gli addii alla Fiorentina dei senatori Ribery, Borja Valero e Caceres: "È difficile spiegare le ragioni della loro partenza, ma sono giocatori di riferimento che ci mancheranno. Comunque penso anche che ogni riformulazione della rosa possa essere positiva. In società hanno optato per l'addio di questi calciatori, dobbiamo rispettare la loro scelta. Dovremo utilizzare ciò che abbiamo imparato da questi senatori per rendere il nuovo gruppo il più forte possibile, in modo da poter raccogliere i frutti durante il campionato", le dichiarazioni dell'ex SPAL.