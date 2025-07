Fiorentina, il prescelto è Bernabé e il gradimento è reciproco. Ma servono 20 milioni

La settimana appena iniziata potrebbe portare sviluppi cruciali sul fronte mercato per la Fiorentina. In primis, è atteso un incontro tra gli agenti di Rolando Mandragora e il club per discutere il rinnovo. Il Real Betis osserva con interesse, ma Pioli ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il centrocampista, considerato una pedina importante per il suo progetto.

Capitolo regista: il nome in cima alla lista resta Adrian Bernabe, scrive il Corriere dello Sport. Il Parma chiede 20 milioni per il centrocampista spagnolo, che ha già manifestato apertura al trasferimento. Nei prossimi giorni sono previsti contatti ufficiali tra le società per provare a sbloccare l’operazione prima dell’inizio del ritiro.

Per l’attacco, resta vivo l’interesse per Sebastiano Esposito. L’Inter è disposta a cederlo solo a titolo definitivo, con una valutazione attorno ai 10 milioni. Il gradimento è reciproco, ma servirà un investimento immediato. Intanto la Fiorentina dovrà gestire i rientri complicati di Beltran, Kouamé e Nzola, quest'ultimi due di ritorno da prestiti poco brillanti. Infine, tiene banco il futuro di Moise Kean. La clausola rescissoria scadrà il 15 luglio e la proposta da 15 milioni annui dell’Al-Qadsiah resta sul tavolo. L’attaccante valuterà anche possibili offerte dalla Premier League, ma al momento non è esclusa neanche la permanenza. Se Kean dovesse partire, il primo nome sulla lista per sostituirlo è Roberto Piccoli del Cagliari. I sardi chiedono 25 milioni, ma la condivisione dell’agente con Kean potrebbe facilitare i contatti.